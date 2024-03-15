"Kaymakama ait lüks araç" haberi doğru mu?

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak çığ gibi büyüyor.

Bu tür içeriklerden bir tanesi de sosyal medya platformu X'te "İstanbul’daki bir kaymakama ait lüks araç" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafla dolaşıma sokuldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konu olan lüks araç fotoğrafı ve paylaşımlara ilişkin, X'ten bir açıklama yayınladı.

"ÖZEL ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNE AİT" Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafla ilgili, "İstanbul’daki bir kaymakama ait lüks araç" iddiası doğru değildir. Fotoğrafta görülen bahse konu aracın bir kaymakama değil, özel bir üniversitenin rektörüne ait olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.