Kayısının soğuk presleme yöntemiyle çıkarılan yağı gerek belli başlı hastalıkların tedavisinde gerekse cilt ve saç bakımı ürünlerinde sıkça tercih ediliyor. Herhangi bir aktardan kolaylıkla elde edebileceğiniz kayısı yağının kullanımı da oldukça pratik. İşte mucizevi etkileriyle kayısı yağının kullanım alanları ve faydaları

Kayısı Yağı Faydaları Nedir?

Öncelikle şunu belirtelim ki Kayısı Yağının Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. İşte doğal güzellik iksiri olarak değerlendirilebilecek Kayısı Yağı Faydaları:

A, B, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan kayısının aynı zamanda yüksek oranda demir, potasyum, pektin ve protein içermesi kayısı yağının dikkat çeken ilk özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Kayısı yağı doğal nemlendiricidir. Cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar cildinize vererek ölü hücrelerin temizlenmesine yardım eden kayısı yağı ciltte kolayca emilir ve ölü derinin ciltten pullanarak dökülmesine olanak tanır.

Günlük cilt bakımınız esnasında cildinizde kuru ve sert hissettiğiniz yeri kayısı yağı ile bir süre ovarsanız cildinizin nemlendiğiniz ve yumuşadığını göreceksiniz.

Vitaminler, antioksidanlar ve yağ asitleri bakımından zengin olan kayısı yağı ciltte doğal koruma sağlar. Yaşlanma belirtilerini önler ve cildinizin daha geç yaşlanmasına fırsat verir. Kayısı yağının yaşlanma karşıtı etkisi bulunur.

Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıkları bulunanlar dikkat! Kayısı yağının antioksidan özelliği cildi yatıştırmaya ve cilt kızarıklıklarını azaltmaya yardım eder.

Siyah noktaların tedavisinde ve temizlenmesinde de imdadınıza koşacak olan kayısı yağı gözeneklerdeki oksitlenmenin ve tıkanmanın neden olduğu siyah noktaların temizlenmesini sağlar.

Kayısı Yağı Saça İyi Gelir Mi?

Eğer zayıf ve güçsüz saçlara sahipseniz ve saçlarınızı güçlendirmek için doğal yöntemlere başvuruyorsanız kayısı yağı tam size göre. Kayısı yağı kepeklerden kurtulmanıza ve saçlarınızın beslenmesine yardım eden bir saç maskesi olarak da dikkat çeker.

Saçlarınız çok yavaş uzuyorsa burada da kayısı yağından faydalanabilirsiniz çünkü kayısı yağı içeriğindeki E vitamini sayesinde saçınızın hızla uzamasını sağlar.

Bunların yanında kas ve eklem ağrılarının tedavisinde de kayısı yağına başvurabilirsiniz. Kayısı yağı eklem ağrılarına, kireçlenmeye ve eklem iltihaplanmalarına iyi gelmesiyle de bilinir.

Kayısı Yağı Zararları Var Mı?

Kayısı yağının bilinen bir alerjik reaksiyonu bulunmasa da hassas cilt tipinde hesaplanmayan bir tepkiyle karşılaşmamak için önce cildinizin çok küçük bir bölgesinde test ederek kullanmanızda fayda var.

Kayısı yağının cilde uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sakınca bulunmazken ağızdan tüketilmesiyle ilgili kanıtlanmış bilgiler henüz yok. Kayısı yağını içmeyi düşündüyseniz kendi kendinize karar vermemeli ve bunun için bir hekime danışmalısınız.

Kayısı yağını kullanırken cilt tipinize de dikkat etmelisiniz çünkü yağlı ve akneye meyilli ciltlerde sivilce çıkmasına neden olabilir.

Kayısı Yağı Nasıl Kullanılır?

Kayısı yağını saçınıza kullanırken önce saç derinize sonra masaj yaparak saç köklerinize ve saç uçlarınıza sürebilirsiniz.

Kayısı yağını cildinize kullanırken de damla damla parmağınıza ya da bir pamuğa sürerek, masaj yapar gibi uygulamayı deneyebilirsiniz.