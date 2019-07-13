Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar kayısı ile besleniyor.

AA'nın haberine göre ilçe merkezinde sarıçam ormanları içinde millet bahçesi olarak bilinen alanda sincapların vatandaşların verdiği yiyeceklerle karnını doyurması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sincapları zaman zaman kayısı ile besleyen Nurettin İstik, yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın yaz mevsiminde yaban hayvanlarla daha da canlanarak güzelleştiğini söyledi.

İlçenin ormanlık alana yakın olduğu için sık sık yaban hayvanlarla karşılaşıldığını belirten İstik, "Arkadaşlarla bu bahçeye gezmeye geliyoruz. Burada karpuz, kayısı, kiraz falan yiyoruz. Bir baktık yanımıza sincaplar gelmeye başladı. Kayısı verdik yedikten sonra alışmaya başladılar. Ondan sonra iki üç günde bir kayısı getiriyoruz. Artık bizden çekinmiyorlar yanımıza kadar gelip kayısıyı aldıktan sonra ağaçların üzerine, kovuklara çıkıp yemeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Kayısıları yerden alıp kaçan sincaplar, ağaç dallarında karınlarını doyurmanın keyfini yaşadı.