Kayısı Çekirdeği Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Kayısı Çekirdeği Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Bahçenizde doğal, tatlı ve sağlıklı meyveler yetiştirmek istemez misiniz? Eğer cevabınız evet ise, o zaman kayısı ağacı tam size göre. Belki de bir kayısı ağacını yetiştirmenin zor olacağını düşünüyorsunuz, aslında sadece bir kayısı çekirdeğini toprağa ekerek başlamak mümkün. Bu yazımızda kayısı çekirdeğinin ne olduğunu, ne zaman ve nasıl ekileceğini, ne sıklıkla sulanması gerektiğini ve hangi toprak ve iklim koşullarını tercih ettiğini ayrıntılı olarak ele alacağız. Ayrıca kayısı çekirdeğinin ne kadar sürede yetiştiğini de öğreneceksiniz.

Kayısı Çekirdeği

Kayısı çekirdeği, aslında kayısı meyvesinin içinde bulunan ve kayısı ağacını oluşturabilecek tohumdur. Kayısı ağaçları, sıcak ve ılıman iklimleri tercih ederler ve iyi drene olmuş, derin ve kumlu topraklarda iyi büyürler. Kayısı ağaçları genellikle 3-4 yıl içinde ilk meyvelerini verir.

Kayısı Çekirdeği Ne Zaman Ekilir?

Kayısı çekirdekleri çoğunlukla ilkbahar başlangıcında ekilir, ancak soğuk stratifikasyon süreci nedeniyle ekimden birkaç ay önce hazırlanmaları gerekir. Soğuk stratifikasyon kayısı ağaçlarının soğuk havalara dayanmalarını sağlayan bir işlemdir.

Kayısı Çekirdeği Nasıl Ekilir?

Kayısı çekirdeği nasıl ekilir sorusundan önce kayısı ağacının iklim ve toprak isteklerini incelememiz yerinde olacaktır. Kayısı ağaçları, iyi drene olmuş, kumlu toprakları tercih ederler. En iyi büyüme için, toprak pH değeri 6.0-7.5 arasında olmalıdır. İklim olarak, ılıman ila sıcak iklimler idealdir. Bununla birlikte ağaç, -30 dereceye kadar soğuklara dayanabilir, ancak dondan korunma için önlemler alınmalıdır. Şimdi adım adım kayısı çekirdeği nasıl ekilir inceleyelim:

Öncelikle, olgun bir kayısı meyvesinden çekirdek çıkarılır ve dikkatlice temizlenir.

Daha sonra, çekirdek yaklaşık 4-6 hafta boyunca ıslak bir peçete içinde buzdolabında saklanır. Bu, çekirdeğin soğuk stratifikasyon sürecinden geçmesini sağlar.

Soğuk stratifikasyon süreci tamamlandığında, çekirdek 3-5 cm derinliğinde bir çukura dikilir ve üzeri toprakla kapatılır.

Ekim alanı güneşli veya yarı gölgeli bir yer olmalıdır ve toprağı iyi drenajlı olmalıdır.

Kayısı Çekirdeği Ne Sıklıkla Sulanır?

Kayısı çekirdeği çok su ister mi sorusu kayısı ağacı yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Kayısı çekirdeği düzenli bir sulama ister. Bu sebeple kayısı çekirdeği, toprak kurudukça düzenli olarak sulanmalıdır. Bunun yanında fazla sulamadan kaçınılmalıdır. Aşırı sulamalarda hem toprak tuzlanır hem de bitkide kök çürüklüğü olabilir.

Kayısı Çekirdeği Ekimi Ve Sulaması

Kayısı çekirdeği ekimi doğru adımlarla gerçekleştirildiğinde aslında izlemesi oldukça keyifli bir süreçtir. Kayısı çekirdeklerini ekmeden önce bir takım ön hazırlıklardan geçmesi gerektiğinden yukarıda söz ettik. Bu işlemler kayısı çekirdeklerinin soğuk havalara karşı dayanıklı olması son derece hayatidir. Diğer yandan ekim işlemi iyi drene olmuş, humuslu topraklara yapıldığında kayısı çekirdekleri sağlıklı bir şekilde büyür. Sulama düzenli aralıklarla bitkinin kökünü çürütmeden dengeli bir şekilde yapılmalıdır. Kayısı çekirdeğinde sulama ilk birkaç yıl kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda yeni büyüyen fidanınız hastalıklara karşı daha savunmasızdır. Hastalık ve zararlıların önüne geçmek için fidanınızı iyi gözlemlemeli zamanında müdahale etmelisiniz. Aksi halde kayısı çekirdeği fidanınız sağlıklı bir şekilde büyüyemeyecektir.

Kayısı Çekirdeği Ne Kadar Sürede Yetişir?

Kayısı çekirdekleri, ekildikten yaklaşık 2-3 hafta sonra çimlenmeye başlar. Ancak ağacın tam olarak olgunlaşması ve meyve vermeye başlaması genellikle 3-4 yıl sürer. Kayısı çekirdekleri büyüme aşamasında bakıma ihtiyaç duyar. Bu sebeple fidanın köklerinin çapalanması, düzenli sulama ve hastalık kontrolü için mutlaka iyi gözlemlenmesi gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk