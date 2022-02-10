Kayısı Çayı Faydaları
- Kayısı çayı düzenli tüketimde kansızlığa iyi gelebilir.
- Kabızlık sorunu yaşayanlar tarafından kullanıldığında olumlu etkiler gösterir.
- Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.
- Kalp sağlığına iyi gelir.
- Kemik sağlığı için faydalı bir bitki çayı olarak bilinmektedir.
- İltihaplanmalara iyi gelir.
- A vitamini içeriği ile göz sağlığına iyi gelir.
- Ateş düşürücü etkisi bulunur.
- Antioksidan açısından güçlüdür. Bu yüzden bağışıklık sisteminin güçlenmesi üzerinde de etkilidir.
- Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır.
- Zayıflamada yardımcı olan bir bitki çayı olduğu için diyet listelerinde yer alır.
Kayısı Çayı Zararları
Kayısı çayının insan sağlığı üzerinde bilinen olumsuz bir etkisi görülmemektedir. Ancak her bitki çayında olduğu gibi kayısı çayı tüketiminde de dikkatli olmak gereklidir. Fazla tüketilen kayısı çayı kusma, mide bulantısı ve ishal problemlerine neden olur. Özellikle sindirim sistemini düzenleyici özelliği ile kişiler ishal olabilir. Bu yüzden uzmanlar tarafından önerilen tüketim miktarının dışına çıkmamalıdır.
Kayısı Çayı Ne Zaman İçilmeli?
Kayısı çayının istenilen etkiyi vermesi için ne zaman tüketildiği önemlidir. Kayısı çayını zayıflamak için tüketmek isteyenler sabah aç karnına içmelidir. Bu şekilde kayısı çayı metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını sağlayabilir. Günde içilmesi önerilen kayısı çayı miktarı ise 2 fincanı geçmemelidir.
Kayısı Çayı Zayıflatır Mı?
Kayısı çayı zayıflatır mı sorusunun cevabını merak eden kişi sayısı oldukça fazladır. Kayısı çayının sindirim sistemini düzenlediği ve metabolizmayı hızlandırdığını daha önce söylemiştik. Bu yüzden kayısı çayı zayıflatır mı sorusunun cevabı evettir. Sabah aç karnına içilen kayısı çayı yağ yakım sürecini hızlandıracağı için kilo verme süreçlerinizi olumlu bir şekilde etkileyecektir. Ancak kayısı çayının zayıflatıcı özelliğinden dolayı aşırı miktarda tüketiminden kaçınılmalıdır. Uzmanlar tarafından önerilen kayısı çayı tüketim miktarı günde en fazla 2 fincandır.
Kayısı Çayı Hamileler İçebilir Mi?
Kayısı çayının hamilelik döneminde kullanılması ile ilgili olumsuz bir uzman yorumu bulunmamaktadır. Ancak hamilelik dönemi hassasiyet gerektiren dönemler olduğu için, hamile kadınların doktorlarına başvurmadan bitki çayları içmemeleri önerilmektedir.
Kayısı Çayı İshal Yapar Mı?
Kişiler tarafında tüketimi sıklıkla tercih edilen bitki çaylarının yan etkileri de olabilir. Bitki çayının içeriğinden kaynaklanmasa da fazla tüketimi istenmeyen yan etkileri ortaya çıkarabilir. Kayısı çayının da insan sağlığına olumsuz etkisi olmasa da aşırı tüketimi istenemeyen sonuçlara yol açabilir. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların sorunsuz çalışmasını sağlama özelliği olan kayısı çayı eğer fazla tüketilir ise ishal olmanıza yol açar. Bu yüzden aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!