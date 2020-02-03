AA

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta polise yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre, Doku'nun bulunması için kentte yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, ayrıca kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

GENÇ KIZIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta erkek arkadaşı ile Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde görüştükten sonra kara yolundan karşıya geçerek yolda bir süre yürüdükten sonra kaldırıma çıktığı, minibüs durağına geçtiği ve durak önünde araç beklerken telefonla görüşme yaptığı MOBESE kameralarına yansıdı.

Daha önce erkek arkadaşı ile kafe önünde görüştükten sonra yanından ayrılmasına ilişkin de görüntüleri ortaya çıkan genç kıza ait yeni görüntülerde Doku'nun telefonla bir süre telefonla görüştükten sonra şehir içi taşımacılık yapan bir minibüsü durdurup, binerek bölgeden ayrıldığı görülüyor.