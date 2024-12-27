Kayıp süt bidonlarının duygulandıran gerçeği!
Yozgat'ta bulunan bir marketin önünden kaybolan süt bidonlarının ardından duygulandıran bir hikaye çıktı. Çalındığı düşünülen süt bidonlarının bir anne köpek tarafından yavrularına götürüldüğü ortaya çıktı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde duygulandıran anlar yaşandı.
İHA'da yer alan habere göre mahalle muhtarı olan ve aynı zamanda market işleten Mustafa Çetin, her gün 10 tane gelen süt bidonlarından birinin eksik olması üzerine çalındığını düşündü. Bunun üzerine Çetin, kamera kayıtlarını izlemeye karar verdi.
Görüntülerde bir köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıyarak götürdüğünü fark eden Çetin, köpeği takip ettiğinde 4 yavrusu olduğunu ve bidonun kapağını ağzıyla açarak sütü yavrularına içirdiğini gördü.
Anne köpek ve yavruların olduğu yere gittiğinde boş bidonlarla karşılaşan Çetin, hayretler içinde kaldı.