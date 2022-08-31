Kayıp engelli kızla bulundu! Polisi şaşırtan cevap!

Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli olduğu öğrenilen Tuğba M. (20), 27 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu.

Dün saat 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba M., sahilde bulundu. Kızın yanında bulunan Y.S. ise gözaltına alındı.