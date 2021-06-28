Kayıp emekli astsubaydan acı haber

İHA

Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası Emekli Jandarma Astsubay Salim Erdinç'in (85) cansız bedenine ulaşıldı.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki evinden yürüyüşe çıkmak için ayrılan Salim Erdinç, geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Jandarma ile birlikte yürütülen çalışmada iki gündür kayıp olan Salim Erdinç’in cansız bedenine ulaşıldı. Buzlukaya mevkisinde bir avcı tarafından bulunan Erdinç'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.