Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün kayıp ihbarı yapılan 56 yaşındaki Cem Hepdeniz, motosikletliyle birlikte uçurumda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı
Muğla'da olay, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 karayolu 2. kilometresinde yaşandı.
UÇURUMDA FARK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre, Menteşe-Marmaris istikameti yolun sağındaki uçurumda sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.
KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede öldüğü anlaşılan motosiklet sürücüsünün dün kayıp ihbarı yapılan Cem Hepdeniz (56) olduğunu belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hepdeniz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.