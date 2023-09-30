Muğla'da olay, Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Gökbel Kavşağı D-400 karayolu 2. kilometresinde yaşandı.

AA'da yer alan habere göre, Menteşe-Marmaris istikameti yolun sağındaki uçurumda sabah saatlerinde motosiklet ve sürücüsü bulundu.

KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede öldüğü anlaşılan motosiklet sürücüsünün dün kayıp ihbarı yapılan Cem Hepdeniz (56) olduğunu belirledi.