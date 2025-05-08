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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp Alzheimer hastasından acı haber | Son dakika haberleri

        Erzurum'daki kayıp Alzheimer hastasından acı haber

        Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran'ın gölette cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:26
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        Kayıp Alzheimer hastasından acı haber
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        Erzurum'un Palandöken ilçesindeki evinden iki gün önce ikindi namazını kılmak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran (85) için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Bir çoban tarafından Toparlak Mahallesi Develi Mezrası'ndaki gölette ceset olduğu ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yapılan incelemede, Nalkıran'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Bölgede yaşayan Sinan Atmaca, çobanların devamlı göleti kullandığını belirterek, "Sabah çobanlar hayvanları sularken cesedi bulmuş. İlk başta torba sanmış. Sonra durumu jandarmaya bildirmiş. Gelip çıkardılar. Zaten kendisi Alzheimer hastasıymış. Artık burayı kestirme yol olarak mı düşündü bilemiyorum" dedi.

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