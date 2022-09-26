Kayınvalidesini ve baldızını öldürüp böyle dedi: Panikle 112'yi aramayı unuttum!

DHA'da yer alan habere göre evdekilerle bir süre tartışan Alan, tabancayla kayınvalidesi Zerife Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a (60) ateş etti. Seken 3 mermi, evdeki diğer baldızının oğlu Ali Tayyip Demirbağ'a da isabet etti.

Olay yerinden kaçan Alan, eşi Cemile Alan'ı arayarak, "Annenle kız kardeşini öldürdüm. Git, evde görürsün" dedi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zerife ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralı Ali Tayyip ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zerife ve Gülay Doğan, Rüstempaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Fırat Alan ve yanında olduğu tespit edilen oğlu Tunahan Alan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Tayip ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Alan ve oğlunun yargılandığı davanın ilk duruşması Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Fırat ve Tunahan Alan ile sanık ve tanık avukatları katıldı.

HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada Fırat Alan, kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini ve bu yüzden belindeki tabancayla ateş ettiğini söyledi.

PANİK YAPIP 112'Yİ ARAMAYI UNUTMUŞ

Olayın ardından panik yaptığını ileri süren Fırat Alan, bu yüzden 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aramayı unuttuğunu söyledi. Oğlu Tunahan Alan ise olayla bir ilgisi olmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.