Kayınpederini öldürdü! Eşini çekiçle ağır yaraladı!

İHA

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yeni Devir Sokak üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

BABA EVİNE DÖNMÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Zeynep E., (37) bir süreliğine Bursa’da yaşayan babası Cafer Tayyar Akçay’ın (65) yanına gitti.

KAYINPEDERİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Babası çifti barıştırmak için kızı Zeynep E. ile birlikte damadının yaşadığı Darıca ilçesindeki evine geldi. Burada damat Murat E. (40) ile kayınpederi arasında tartışma çıktı.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ AĞIR YARALADI

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Murat E. eline geçirdiği bıçak ile kayınpederini ağır yaraladı. Gözü dönen zanlı, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren eşinin başına da çekiçle defalarca vurdu.

BABA İLE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Kavganın haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Cafer Tayyar Akçay, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Tayyar Akçay, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

4 çocuk annesi Zeynep E.’nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Gözü dönen Murat E., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.