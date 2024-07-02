Kayhan Özer, Özkan Baltacı ve Alperen Acet, olimpiyat kotası aldı
Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcuları Kayhan Özer, Özkan Baltacı ve Alperen Acet 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonaları, İzmir'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Şampiyonada, Fenerbahçe Atletizm Şubesi sporcuları Kayhan Özer, Özkan Baltacı ve Alperen Acet 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.
Kayhan Özer 100 metre finalinde 9.89 koşarak 10 saniyenin altına inmeyi başaran ilk yerli Türk atlet olurken; Özkan Baltacı çekiç atmada 74.36 metre atarak, Alperen Acet de yüksek atlamada 2.20 metrelik derecesiyle olimpiyat kotası almayı başardı.