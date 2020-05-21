Kaybolan hayvanlarını drone ile arıyorlar - DÜZCE

Aile, 17 gün önce otlamaları için ahırdan saldıkları hayvanların kaybolması üzerine amansız bir mücadeleye girdi.Öncelikle hayvanların gidebilecekleri yerlere bakan aile, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından da aranan 3 inek ve 2 düvenin bulunması için çalışma başlatıldı.Balay çifti, Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Yakup Demircan'dan da hayvanlarının bulunması için yardım istedi.İlçenin adeta her karışında hayvanlarını arayan çift, yakınları aracılığıyla temin ettikleri drone ile arama çalışması yürütüyor.- "Hayvanları aramadığım yer kalmadı"Musa Balay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların resimlerini bastırarak görülebilecek yerlere astıklarını söyledi.Hayvanların bulunması için yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Balay, arama çalışmalarını şu sözlerle aktardı:"Hayvanları ilk kaybolduğundan bu yana aramadığım yer kalmadı. Kaybolan hayvanları emniyete, jandarmaya bildirdik. Emniyetimiz, kaymakamlığımız araştırıyor. İlçede gitmediğim köy, girmediğim tarla kalmadı. Gece gündüz, yağmur çamur demeden arıyoruz ama sonuç alamadık. Drone ile de arama yapıyoruz. Henüz bir neticeye varamadık. Hayvanların olabileceği mevkiler var. Oraları drone ile hep aradık. Aramaya da devam ediyoruz ama bulamıyoruz."- "Mübarek ramazanda çok perişan oldum"Emine Balay da hayvanlarıyla aralarında güçlü bir bağ olduğunu dile getirerek, "Kimseye muhtaç olmadan geçiniyorduk. Yeni yavrulayan 'Sarı Kız' da gitti. Yavrusu bile ahırda sürekli ağlıyor. Onun yanına bile gidemiyorum üzüntümden." dedi.Hayvanları sayesinde geçimlerini sağladıklarını anlatan Balay, "Hep sabrettik ve bugünlere geldik. İneklerim elimden gitti. Mübarek ramazanda çok perişan oldum. İneklerimi gören varsa Allah rızası için bana acısın. Kaç senem heba oldu. Başka hiçbir gelirim yok. Allah rızası için hayvanlarımı bulan veya çalan varsa getirsin. Şikayetçi olmayacağım, söz veriyorum yeter ki hayvanlarıma kavuşayım." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!