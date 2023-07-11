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        Ordu'da dereye düşen kadın için arama kurtarma çalışması devam ediyor!

        Sel felaketinin yaşandığı Ordu'dan feci bir kayıp haberi geldi. Kentin Fatsa ilçesinde 4 çocuk annesi 64 yaşındaki Naciye Yılmaz'ın 10 metre yükseklikten düşerek sel sularına kapıldığı öğrenildi. Yılmaz'ın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 10:53
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, hayvanları için evinin yanında bulunan kayalık alanda yaprak keserken, sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz (64) için başlatılan arama çalışması devam ediyor. Yılmaz'ın oğlu Metin Yılmaz, "Umutlu bekleyişimiz var" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz'dan bir süre sonra yakınları haber alamadı.

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        Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yılmaz'ın çemberini buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Sabah olay yerine yeniden gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

        "UMUTLU BEKLEYİŞİMİZ VAR"

        Naciye Yılmaz'ın oğlu Metin Yılmaz, "Dün sabah annem, inekleri sağıyor. Süt kabını evin önüne bırakarak hayvanlar için yaprak kesmeye gidiyor. O sırada ayağı kayıp suya düştüğünü düşünüyoruz. Benim olaydan saat 14.00'de haberim oldu. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Umutlu bekleyişimiz var" diye konuştu.

        #haberler
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