Kayabağlar'da içme suyuna ulaşıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas'ın girişimleriyle beldenin su sorununun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Hasan Nas, 3 farklı noktada yaptıkları sondaj çalışmalarında içme suyuna ulaştıklarını belirtti.

Beldenin en iyi hizmetlerle kavuşması için büyük bir sorumlulukla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Nas, "Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana beldemizin en temel sorunlarından biri olan su sıkıntısını çözmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki üçüncü su kuyusunda da temiz içme suyu rezervine ulaştık. Bu, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" dedi.

Nas, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde yürüttükleri bu çalışmaların meyvelerini vatandaşlarla paylaşmanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Numune analizleri tamamlandıktan sonra bu kaynakları en kısa sürede şebeke sistemine bağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Beldemize hayırlı, uğurlu olsun. Sondaj çalışmaları farklı noktalarda devam edecek."