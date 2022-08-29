Baba-oğul alışverişte

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Feraye Tanyolaç ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'yla bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

16 yaşına basan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun babasının boyunu geçtiği görüldü.

Kaya Çilingiroğlu ise kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakarak, oradan ayrıldı.