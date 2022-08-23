Ünlü isim, daha sonra Feraye Tanyolaç ile 2009'da dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Kaya Çilingiroğlu ve Tanyolaç'ın bu evlilikten ise Hüseyin Kaya adında bir oğlu bulunuyor.