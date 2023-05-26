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Kavun bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kavun dolapta kaç gün dayanır?

Yaz aylarında tüketimi artan kavun, sulu ve tatlı bir yapıya sahiptir. Üstelik kesilmediği sürece ve doğru muhafaza etme koşullarına uygun saklandığında, uzun süre tazeliğini korur. Hatta kış kavunu olarak bilinen türleri de bulunur. Küçük ve yuvarlak yapısı sayesinde çok fazla yer kaplamayan kavun, belli koşullarda muhafaza edilmelidir. Aksi halde içi çabuk geçebilir, dokusunda bozulmalar meydana gelebilir ve bu nedenle besin değerini kaybetmeye başlayabilir. Siz de aldığınız kavunun tazeliğini koruyarak saklamak istiyorsanız bu içerik tam size göre!

Giriş: 26.05.2023 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kavun Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kavun Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Kavun Bozulur Mu?

Her meyve ve sebzede olduğu gibi kavunun da bozulma süresi vardır. Kavunun çabuk bozulmasını önlemek için bazı püf noktalara dikkat edilmelidir. Kısacası kavunun ömrünü uzatmak, kavun seçimi ile başlar. Yumuşak bir kavun demek, çoktan olgunlaşmış ve içi geçmeye başlamış bir kavun demektir. En doğru koşullarda saklanan kavun, bir süre daha tazeliğini korumaya devam edecektir. Aşağıdaki adımları inceleyerek “Kavun nasıl saklanmalı?” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Kavun Kaç Gün Dayanır?

  • Kavunun uzun süre dayanıklı olması için yumuşak olmayan bir kavun tercih etmelisiniz. Henüz yumuşamamış ve sapı uzun kavunlar, doğru yöntemlerle saklandığında uzun süre tazeliğini korur. Hatta ev ortamında; kuru, serin ve güneş görmeyen bir alanda kış mevsimine kadar bekletilebilir. Bu yöntemi deneyecek olanlar kavunları üst üste değil, birbirine değmeyecek şekilde sıralayabilir ve eğer mümkünse kavunları bir saman bloğu içinde bekletebilir. Diğer yandan kesilmeyen bir kavun, iki ay kadar buzdolabında bekletilebilir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi uzun saplı ve sert kavun olmasına özen gösterilmelidir.
  • Günlük olarak kavun tüketmeyi sevenler için farklı bir formül bulunmaktadır. Kavun kesildikten sonra küp şeklinde doğranarak ya da kabukları ile birlikte dilimlenerek hava almayan bir saklama kabında buzdolabına kaldırılabilir. Bu şekilde muhafaza edilen kavun, yaklaşık 1 hafta tazeliğini korur.
  • “Kavun bozulur mu?” sorusuna verilecek bir diğer cevap ise çekirdeklerinden ayırma işlemidir. Eğer kavunu ikiye ayırıp, buzdolabına kaldırmayı planlıyorsanız kavunu mutlaka çekirdeklerinden arındırın ve streç filme sararak buzdolabında saklayın. Bu şekilde muhafaza edilen kavun yaklaşık 1-2 hafta dayanıklılığını korur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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