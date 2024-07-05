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        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:31
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        Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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        Yenişehir'de bir eğlence mekanında müzisyenlik yapan Sedat Eraslan iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalıştı.

        Eraslan'a bu sırada taraflardan birinin silahından çıkan kurşun isabet etti.

        Müzisyen Eraslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Eraslan'ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

        Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Silahlı kavga
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