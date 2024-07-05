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        Haberler Dünya İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi: İşçi Partisi seçimi kazandı | Dış Haberler

        "Değişim şimdi başlıyor": İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi

        İngiltere'de dün yapılan erken seçimin sonuçları belli olmaya başladı. İlk gelen sonuçlara göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etti. Böylece ülkedeki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, yaptığı ilk açıklamada "Değişim şimdi başlıyor" dedi. İngiltere Başbakanı Sunak ise yenilginin sorumluluğunu kabul ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:52
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        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
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        İngiltere'de Başbakanı Rishi Sunak'ın, 4 Temmuz tarihi için erken seçim kararı almasının ardından dün milyonlarca seçmen sandık başına gitti.

        Dün yapılan seçiminin ilk sonuçlarına göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na şu ana kadar 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti. Böylece ülkedeki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erdi.

        İngiltere Avam Kamarası'nın 650 milletvekili veya parlamento üyesi var. Milletvekillerinin her biri ülkenin herhangi bir yerindeki bireysel bir seçim bölgesini veya bölgeyi temsil ediyor.

        Seçimin ilk sonuçları, İşçi Partisi'nin 410 sandalyeye, Muhafazakar Parti'nin 144 sandalyeye ve merkezci Liberal Demokratların ise 58 sandalyeye sahip olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, Brexit Partisi'nin halefi olan Reform'un başlangıçta öngörülen 13 sandalyesi 4'e düştü.

        "YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

        44 yaşındaki Muhafazakar Parti lideri Başbakan Rishi Sunak, İngiltere'de başbakan olan ilk Hint kökenli kişi olmuştu. Seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından açıklama yapan Sunak, yenilgiyi kabul etti. Sunak, "Üzgünüm, yenilginin sorumluluğunu alıyorum. İşçi Partisi seçimi kazandı, bu seçimden öğrenmemiz gereken çok şey var" dedi.

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        "DEĞİŞİM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

        İşçi Partisi'nin lideri 61 yaşındaki Keir Starmer, Jeremy Corbyn'in ardından 2020 yılında partinin lideri olarak seçilmişti. Starmer, İşçi Partisi'nin zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Değişim şimdi başlıyor. Başardık, hemen harekete geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

        NE VAAD ETTİLER?

        Ülkede seçimin favorisi görünen İşçi Partisi, öne çıkan 10 vaadiyle halkın oyunu istiyor. Bunların başında, ülkede yıllardır çözülemeyen hastanelerdeki muayene sırası konusu geliyor.

        İşçi Partisi, iktidar olması halinde her yıl 2 milyon yeni hastane randevusu oluşturabilecek imkan sağlamayı vadediyor. Bunu da yeni sağlık çalışanları istihdam ederek, maaş ve fazla mesai ücretlerini artırarak gerçekleştireceğini anlatıyor.

        Partinin bir diğer vaadi ise düzensiz göçün önüne geçip İngiltere'de bulunan düzensiz göçmenleri güvenli ülkelere yollamak.

        Asgari ücreti artırmak, ulaşım ücretlerini düşürmek ve okullarda ücretsiz yemek vermek gibi ekonomiye yönelik vaatleri bulunan İşçi Partisi, hem ekonomik hem de siyasi istikrarı sağlama sözü veriyor.

        Muhafazakar Parti ise dünyanın daha güvensiz hale geldiğini belirterek, İngiltere için güvenlik vadediyor. Daha güçlü ordu, daha güvenli sokaklar ve sıfır düzensiz göç için projeler üreten Muhafazakarlar, ücretsiz çocuk bakımı ve kreş gibi sözlerle ailelerin oylarını hedefliyor.

        Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti, 14 yılda ekonomi, sağlık, göç ve eğitim gibi alanlarda atılan adımların devam edeceğini, enflasyonun ve vergilerin düşeceğini kaydediyor.

        ERKEN SEÇİME GİDEN SÜREÇ

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 22 Mayıs günü yaptığı açıklamada, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirmişti.

        Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtmişti, ülkede faiz oranlarının düştüğünü söylemişti.

        Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etmişti:

        "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

        Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürmüştü.

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        #İngiltere
        #seçim
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