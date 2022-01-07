Kavgaya emanet araba kazası sebep olmuş

İddiaya göre, 18 yaşındaki V.K., izinsiz şekilde aldığı F.B. adlı arkadaşının arabası ile kazaya karıştı. F.B., V.K.’den kazanın masraflarını karşılamasını istedi. V.K. de masrafları karşılamayı kabul etmeyince 2 arkadaş arasında sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü. Akyarlar Fener Burnu’nda randevulaşan ikili, yanlarına aldıkları arkadaşları ve yakınları ile bölgeye geldi. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 21 yaşındaki Günay Durmaz, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile ağır şekilde yaralandı. 18 yaşındaki V.K. da karnından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri F.B., C.F. ve Y.K. adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. V.K.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Soruşturmanın devamında kavgaya karıştıkları belirlenen M.B. ve E.E. adlı şahıslar da gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaşamını yitiren Günay Durmaz ise Kadıkalesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.