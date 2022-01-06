Sosyal medya cinayeti!

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan iki grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, ardından dışarıda buluştu. Sokakta devam eden tartışmada taraflar arasında kavga çıktı.

2 GENÇ BIÇAKLA YARALANDI

Kavgada, Feryat B. elindeki bıçakla Günay Durmaz'ı (21) karın boşluğundan, Veysel Kaplan'ı (18) ise karnından bıçakladı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Durmaz, hastaneye kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Günay Durmaz.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan turizm otelcilik lisesi mezunu Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Günay Durmaz'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Feryat B., Cafer Y. ve Yusuf K.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.