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Sosyal medya cinayeti! Sokağa taşan tartışma kanlı bitti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında sosyal medya üzerinde başlayan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın sokağa taşmasıyla karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Kavgada 2 genç bıçaklandı. Ağır yaralanan Günay Durmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra sokakta buluşan iki grubun kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, ardından dışarıda buluştu. Sokakta devam eden tartışmada taraflar arasında kavga çıktı.
2 GENÇ BIÇAKLA YARALANDI
Kavgada, Feryat B. elindeki bıçakla Günay Durmaz'ı (21) karın boşluğundan, Veysel Kaplan'ı (18) ise karnından bıçakladı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Durmaz, hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralılardan turizm otelcilik lisesi mezunu Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Günay Durmaz'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Feryat B., Cafer Y. ve Yusuf K.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi: Sosyal medya cinayeti! 2 kişi bıçaklandı, biri hayatını kaybetti! - Günün Haberleri/sosyal-medyadaki-tartisma-cinayetle-bitti-3306251
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