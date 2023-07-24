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        Haberler Gündem Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı

        Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı

        İzmit'te iki kişi arasında çıkan kavganın ardından kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçan genci 100 metre kovaladıktan sonra bacağından bıçakladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 00:31
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        Kavga ettiği kişiyi 100 metre kovalayıp bıçakladı
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        Olay gece saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi.

        Leyla Atakan Caddesi üzerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile kavga eden D.D. (19), yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kent Meydanı'na doğru kaçtı.

        D.D.'nin peşinden koşan şüpheli, kovaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Kanlar içerisindeki D.D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        Acil sağlık ekibi, yaralı D.D.'yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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