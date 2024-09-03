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        Kavga ederken çukura düştüler!

        Uşak'ta kavga ederken inşaatın temel çukuruna düşen iki komşu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:42 Güncelleme: 03.09.2024 - 00:42
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        Kavga ederken çukura düştüler!
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        Uşak'ta Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta, Mesut K. (47) ile komşusu Murat K. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede bu kişiler, sokaktaki inşaatın temel çukuruna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mesut K. ve Murat K, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Murat K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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