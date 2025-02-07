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        Kauçuk atölyesinde yangın!

        İstanbul Başakşehir'de bir kauçuk atölyesinde yangın çıktı. Olayda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken yangın müdahalenin ardından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:14
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        Kauçuk atölyesinde yangın!
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        Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarılan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yaptığı müdahale sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Bu arada gözyaşlarına hakim olamayan bazı atölye çalışanlarını, arkadaşları sarılarak teselli etti.

        "ŞU AN İÇERİDE MAHSUR KALAN KİMSE YOK"

        Yangında mahsur kalan Süleyman Çankaya, dumanları görünce çatı katına çıktıklarını ifade ederek, "Kapıyı açıp dumanın içeri gelmesini engelledik. Aşağıya inmeye çalıştık ancak dumandan dolayı inemeyince biz de çatıya çıktık. Oradan itfaiye aldı bizi. Şu an içerde mahsur kalan kimse yok." dedi.

        Çalışanların bağrışlarıyla yangını fark ettiğini söyleyen Mustafa Lal da mahsur kalan 3 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ve yangının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti.

        Özden İmran ise sesler geldiğinde yangını fark ettiklerini belirterek, "Hızlıca kapıya doğru yönelmeye başladık ama yangın o kadar hızlı geldi ki dumanın gelmesi üç saniye sürdü. Arka kapıdan depoya doğru giderek dışarı çıkabildik. Aşağı katta yanıcı maddeler vardı, çok çabuk tutuştu. En üst katta 3 arkadaşımız mahsur kalmıştı, onlarda çatıya çıkmış. İtfaiye ekipleri kurtardı. Can kaybı yok." diye konuştu.

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