Ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Venedik'te tatil yapan ikiliye; Bloom'un ilk evliliği Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn Christopher, bazı aile üyeleri eşlik ediyor.
GECELİĞİ 51 BİN TL
Venedik'in merkezinde geceliği 5 bin euro (51 bin 900 TL) olan bir otelde konaklayan ünlü çift, tatilden kesitleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Bu paylaşımda ikilinin köpekleri Nugget'ı da yanlarına aldığı görüldü.
Gösteri dünyasının en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Katy Perry ve Orlando Bloom, Büyük Kanal'ın (Grand Canal) hemen yanında yer alan otel, 16'ncı yüzyılda inşa edilen tarihi Papadopoli Sarayı'nda bulunuyor.
Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin tek kazancı albümleri değil. Perry, bir dönem görev yaptığı American Idol adlı müzik yarışmasında seçici kurul üyeliği yapmıştı. Perry'nin toplam servetinin 330 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
Orlando Bloom'un toplam serveti ise 50 milyon doların üzerinde. Üstelik buna sahip olduğu gayri menkuller dahil değil. Bloom ve Perry'nin toplam servetlerinin 400 milyon dolara yakın olduğu belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!