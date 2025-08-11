Habertürk
        Haberler Dünyadan Katy Perry'e 6 bin euro'luk klip cezası kesildi - magazin haberleri

        Katy Perry'e 6 bin euro'luk klip cezası kesildi

        'Lifetimes' adlı şarkısı için geçen yıl İspanya'nın Balear Adaları'ndaki Ses Salines Doğal Parkı'nda video çeken katy Perry'e doğal koruma alanında izinsiz klip çektiği için para cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 16:39 Güncelleme: 11.08.2025 - 16:49
        6 bin euro'luk klip cezası
        ABD'li şarkıcı Katty Perry, geçen yıl İspanya'nın Balear Adaları'ndaki Ses Salines Doğa Parkı'nda 'Lifetimes' şarkısına klip çekmişti. Ancak çevre aktivistlerinin yetkililere, çekimlerin yasak bir bölgede yapıldığını bildirmesinin ardından tepkiler kısa sürede büyümüş, İspanyol yetkililer, dünyaca ünlü şarkıcı hakkında, koruma altındaki kum tepelerinde izinsiz müzik klibi çektiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

        İbiza ve Formentera adaları boyunca kara ve okyanusları kapsayan bölgeye girmek için Tarım, Balıkçılık ve Doğal Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmaması sebebiyle Perry'nin yapım şirketine para cezası kesildi. Balear Adaları Hükümeti, yapım şirketinin 6 bin euro (248 bin TL) ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

        Alanın UNESCO Dünya Mirası tarafından desteklenen göçmen kuşların yuvalama alanı olduğu belirtilirken, çekimden sonra alanda bir hasar olmadığı tespit edildi.

        Perry'nin 'Lifetimes' şarkısının klibinde, Formentera'nın ekolojik olarak en zengin bölgelerinden S'Espalmador'un kum tepeleri de yer alıyor. S'Espalmador, Formentera'nın kuzeyinde yer alan, yaklaşık üç kilometre uzunluğunda ve üzerinde yerleşim yeri bulunmayan bir ada. Bölge, 1980'den bu yana Ses Salines de Ibiza ve Formentera doğa parkının bir parçası.

