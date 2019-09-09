09 EYLÜL 2019
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Katmer nasıl yapılır? Pratik katmer tarifi...

Katmer, Anadolu'nun dillere destan geleneksel lezzetlerinden. Fıstıklı, kaymaklı yapılan tatlısına da pratik olan tuzlusuna da asla doyum olmuyor. Özellikle beş çaylarının da sıcak sıcak enfes kokusuna yanında bir çayla lezzeti, keyfi bir başka oluyor. Peki evinizde kolayca yapabileceğiniz çok pratik tarifiyle katmer nasıl yapılır? İşte Pratik katmer tarifi...

09.09.2019 - 11:47 | Güncelleme: Tarifler
katmer nasıl yapılır

Tahinlisinden, kaymaklısına, incecik çekilmiş antep fıstıklısına kadar birçok çeşidi bulunan keşke hiç bitmese diyeceğiniz sıcacık,  çıtır çıtır olan bu Gaziantep'in en güzel lezzetlerinden katmeri pratik nasıl yapabileceğinizi sizlere derledik. Gözlere ziyafet, midelere şenlik sunmak için evinizde kolayca yapabileceğiniz katmer için malzemeler....

GAZİANTEP KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 adet baklavalık yufka
  • 1 avuç çekilmiş antep fıstığı
  • 2-3 yemek kaşığı şeker
  • Tereyağı
  • Kaymak

GAZİANTEP KATMERİ TARİFİ YAPILIŞI

Merhabalar, Gaziantep’te katmerin ayrı bir yeri vardır. En özel günlerde kahvaltı sofrasının olmazsa olmazıdır katmer. Bunun yanı sıra düğünü olan çiftlerden erkeğin arkadaşlarının yada ailesinin düğün ertesi sabah erken saatte kız evine gönderdiği tatlı bir jesttir. Şimdilerde bu gelenek giderek yok olsa da ben özel olduğunu düşündüğüm günlerde yada eşim için çoğu zaman yapıyorum. Yapması kolay, yemesi çok zevkli katmerimizin yapılışı.

  • Yufkamızı alıyoruz, tam ortasına 25*25 cm lik alanı kaplayacak şekilde tereyağını sürüp (Ben Gaziantep’te memleketten köyden getirtiyorum, daha da güzel oluyor )
  • Üzerine fıstığımızı serpiyoruz.
  • Sonra şekeri eşit miktarda serpiştirip üzerine parça parça sade kaymak koyuyoruz.
  • Önce dikdörtgen en son kare olacak biçimde katlıyoruz.
  • Tereyağı sürdüğümüz teflon geniş bir tavada kısık ateşte sürekli kontrol ederek nar gibi kızartıyoruz.
  • Servis tabağına alıp dilediğimiz gibi dilimleyerek üzerine fıstık ve kaymakta koyup sıcak servis yapıyoruz.

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