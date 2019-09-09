katmer nasıl yapılır

Tahinlisinden, kaymaklısına, incecik çekilmiş antep fıstıklısına kadar birçok çeşidi bulunan keşke hiç bitmese diyeceğiniz sıcacık, çıtır çıtır olan bu Gaziantep'in en güzel lezzetlerinden katmeri pratik nasıl yapabileceğinizi sizlere derledik. Gözlere ziyafet, midelere şenlik sunmak için evinizde kolayca yapabileceğiniz katmer için malzemeler....

GAZİANTEP KATMER TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet baklavalık yufka

1 avuç çekilmiş antep fıstığı

2-3 yemek kaşığı şeker

Tereyağı

Kaymak

GAZİANTEP KATMERİ TARİFİ YAPILIŞI

Merhabalar, Gaziantep’te katmerin ayrı bir yeri vardır. En özel günlerde kahvaltı sofrasının olmazsa olmazıdır katmer. Bunun yanı sıra düğünü olan çiftlerden erkeğin arkadaşlarının yada ailesinin düğün ertesi sabah erken saatte kız evine gönderdiği tatlı bir jesttir. Şimdilerde bu gelenek giderek yok olsa da ben özel olduğunu düşündüğüm günlerde yada eşim için çoğu zaman yapıyorum. Yapması kolay, yemesi çok zevkli katmerimizin yapılışı.