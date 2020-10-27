Katliama bir suç duyurusu daha!

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan ile Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Betül Babacan, Karamanlı ilçesinde sokak hayvanlarının öldürülmesi nedeniyle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Karamanlı ilçesinde 9 Ekim tarihinde 6 sahipsiz sokak köpeği, 1 sahipli köpek ve 2 kedi zehirlenerek ve kesici aletlerle yaralanarak, öldürülmüş olarak bulundu. Karamanlı Kaymakamlığı tarafından olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların tespit edilmesi için özel ekip kurulurken, Tefenni Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
OLAYIN YARATTIĞI İNFİAL NEDENİYLE TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ
Bugün de Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan ve Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Betül Babacan, olayın sorumluları hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi. Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin yakalanıp, toplum için yarattıkları tehlike, pişmanlık göstermemeleri, kamu vicdanında oluşan hassasiyet, olayın yarattığı infial nedeniyle tutuklanmaları talep edildi.
'OLAYI GÖRENLEREN GELİP ANLATMASINI İSTİYORUZ'
Aysel Turan yaptığı açıklamada, "Karamanlı ilçemizde içerisinde biri sahipli köpek 6 sahipsiz sokak hayvanı ve 2 kedinin öldürüldüğü haberini aldık. Burdur Hayvan Dostları Derneği olarak bugün buraya olayı gerçekleştiren şüpheliler için suç duyurusunda bulunmaya, konunun takipçisi olduğumuzu bildirmeye geldik. Umarım MOBESE kameraları incelenerek bu katil ya da katillerin kim olduğu, bu canlara kimin kıydığı bulunur. Biz insanlardan duyarlılık bekliyoruz. Olayı görenlerin gelip anlatmalarını istiyoruz. Çünkü bu katliamlar devam edebilir" dedi.
'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı avukat Betül Babacan da, "Biz de Burdur Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak konuyla ilgili bilgi edindikten sonra hemen gereken yasal süreci başlatmak istedik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Konunun takipçisi olacağız. Umarım bu son olur ve bunu yapan kişilerde gerekli cezayı alır" diye konuştu.
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