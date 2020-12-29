Öğretim görevlisi vahşice katledildi!

DHA

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'i katletti. Katilin Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Sözer yanarak, feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.

Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.

AİLE BAKANI: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı, en ağır ceza için davanın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"İYİLİK MELEĞİYDİ"

Sözer'in görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’i, 29 Aralık 2020 Salı günü (Bugün) öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; 'İyilik Meleği' karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.

Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ Ailesi’nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.