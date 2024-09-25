Kate Winslet 'Titanic' filmindeki meşhur sahne hakkındaki gerçeği itiraf etti
Kate Winslet, kendisini üne kavuşturan 'Titanic' filmindeki meşhur yüzen kapıya tutunma sahnesinin aslında nasıl çekildiğini anlattı
- 1
Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, yeni filmi 'Lee'nin ön gösteriminin ardından yapılan soru-cevap etkinliğinde '1997 yapımı 'Titanic” filmindeki ikonik sahnenin aslında nasıl çekildiğini paylaştı.
48 yaşındaki İngiliz oyuncu, başrol arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun, Titanic'in batmasının ardından Rose karakterinin sığındığı yüzen kapıda yeterli yer bulamayıp donarak ölmesi sahnesinin detaylarıyla ilgili yıllardır çok sayıda soru aldığını belirtti.
Winslet, bu sahnenin çekildiği büyük su tankı hakkında, "Gerçekten garip bir tanktı, çünkü su sadece bel hizasına kadar geliyordu" itirafında bulundu.
- 2
"Leo'nun diz çökmek zorunda kaldığını söylemekten çekiniyorum. Bunu söylememem gerekirdi. Her neyse, James Cameron beni arar" diyerek filmin yönetmeniyle ilgili esprili bir ifade kullandı.
- 3
Tankın yapısı DiCaprio için pek elverişli olmasa da Winslet’in önemli bir avantajı vardı: Tuvalete kolayca gitme imkanı.
Ünlü oyuncu, "Sürekli 'Tuvalete gidebilir miyim?' diye düşünüyordum. Sonra kalkıp, kapıdan inip tankın kenarına yürüyordum. Yaklaşık 6 metre mesafeye gidip bacağımı kaldırıp yukarı tırmanmam gerekiyordu. Korkunçtu" şeklinde konuştu.
-
- 4
Ayrıca tankın kenarlarının etkileyici olduğunu vurgulayan Winslet, "Sonsuzluk tankıydı. Sürekli akan su sesi vardı" dedi.
- 5
Winslet, kariyeri boyunca 'Titanic' filminden bahsetmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ve bu gişe rekortmeni filmin ona 'yıldız' ünvanını kazandırdığını belirtirken, o dönemdeki şöhretle başa çıkmakta zorlandığını, fakat artık bu durumu farklı bir perspektiften değerlendirdiğini söyledi.
Winslet, "Bu bir yük değil, asla" ifadeleriyle hislerini aktardı.