Winslet, kariyeri boyunca 'Titanic' filminden bahsetmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ve bu gişe rekortmeni filmin ona 'yıldız' ünvanını kazandırdığını belirtirken, o dönemdeki şöhretle başa çıkmakta zorlandığını, fakat artık bu durumu farklı bir perspektiften değerlendirdiğini söyledi.

Winslet, "Bu bir yük değil, asla" ifadeleriyle hislerini aktardı.