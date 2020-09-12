Kıyafeti eleştirildi

Moss, partiye 17 yaşındaki kızını yanında götürmesi ve Lila Grace'in bu şekilde giyinmesine izin verdiği için eleştirildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lila Grace'in tercih ettiği kıyafetin, yaşı için uygun olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

Lila Grace, gecenin ilerleyen saatlerinde ise partiden çıkarken farklı ve iddiasız bir elbise ile görüldü.