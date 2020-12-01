Moss, dergi için çekilen bir videoda kızı Lila Grace'in de yer aldığı ünlü yıldızların sorularına cevap verdi.

Model, kızının "Yoğun bir günün sonunda nasıl dinleniyorsun?" sorusuna "Sıcak bir banyo yapmayı ve eğer müsaitsen seninle sarılarak yatmayı seviyorum" şeklinde cevap verdi.