Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kate Hudson; "Sürekli hayaletler görürdüm" - Magazin haberleri

        Kate Hudson; "Sürekli hayaletler görürdüm"

        Ünlü oyuncu Kate Hudson, çocukken sürekli hayalet gördüğünü itiraf etti ve deneyimlediği psişik yetenekleri hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          45 yaşındaki ünlü oyuncu Kate Hudson, katıldığı bir programda altıncı hissi hakkında konuştu. Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine Hudson; "Her şeyi görebiliyorum. Küçük bir kızken aslında epey çılgındım. Çünkü sürekli hayaletler görürdüm" şeklinde yanıt verdi.

        • 2

          Sunucunun Kate Hudson'ın ölmüş babasının hayaletini görüp göremediğini sorunca, ABD'li oyuncu, yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen 'mesajlardan' ve 'tarot kartlarını' okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.

        • 3

          Daha sonra sunucu, Kate Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında biraz bilgi vermesini istedi. Ünlü oyuncu bu soruya; "Ölümden sonraki hayatın çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz. Bence çok tuhaf fakat güzel olacak" şeklinde konuştu.

        • 4

          Kate Hudson, medyum niteliklerinden daha önce de bahsetmişti. 2014'te katıldığı başka bir programda yüzü olmayan bir kadın hayaleti gördüğünü açıklamıştı. "Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti. Hudson, daha önce annesi Goldie Hawn'ın da hayalet gördüğünü paylaşmıştı. Ünlü oyuncu; "Ben ve annem Goldie ölü insanları görebiliyoruz. Bu gerçekten görmek değil, bir ruhu hissetmek; beşinci bir enerjiyi. Ben enerjiye inanırım. Beynimizin görsel şeyleri oluşturabileceğine inanıyorum.

          Fotoğraflar: Sutterstock

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Habertürk Anasayfa