Amerikalı oyuncu Kate Hudson, en küçük çocuğu Rani Rose Hudson Fujikawa ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yaptığı paylaşımda çocuklarına karşı hissettiği sevgiyi dile getiren 41 yaşındaki Hudson, "Bebeklerimi, onların benden farklı olduğunu bilmenin özgürlüğüyle seviyorum" ifadelerini kullandı.
İnsanların hata yapabileceğini de belirten Kate Hudson, sevgi sayesinde bütün negatif duyguların ötesine geçilebildiğini vurguladı.
Sevgiyi seçmenin aynı zamanda iyi bir hayatı seçmek olduğunu da vurgulayan Kate Hudson, şunları söyledi:
Sevginin sizi seçmediğini düşünüyorsanız, orada bir yerlerde sevgiyi size getirmeye ve paylaşmaya hazır insanlar olduğunu hatırlayın.
Yaklaşık üç yıldır müzisyen Danny Fukijawa ile aşk yaşayan Hudson'un paylaşımı kısa sürede 549 binden fazla beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Kate Hudson, 40 yaşına girmenin kendisine bilgelik kattığını söylemişti.
Hudson, "Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyleri başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki; şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum" demişti.
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