"KİMSENİN BİR ERKEĞE İHTİYACI YOK"

47 yaşındaki oyuncu, "Bir erkeğe ihtiyacın var" yazan takipçisine, "Sana garanti veririm ki hiç kimsenin bir erkeğe ihtiyacı yok. Asıl soru, 'Bir erkek istiyor musun?' olmalıydı" şeklinde yanıt verdi

Kate Beckinsale, bu cevabı ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü.