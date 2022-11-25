Katar'dan 10 milyar dolar geliyor

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Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık finansman anlaşmasına son aşamaya geçildi. Reuters'ın 2 Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Katar'ın Türkiye'ye sağlayacağı finansmanın 3 milyar doları sene bitmeden Türkiye'ye ulaşacak.

Söz konusu finansman swap, eurobond veya farklı bir yöntemle sağlanacak. Türkiye ile Katar merkez bankaları arasında daha önce 5 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanmış, daha sonra bu miktar 3 katına çıkarılarak 15 milyar dolara yükseltilmişti.

Haberde ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinin "Katar'ın Türkiye'ye yeni kaynak sağlama görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Minimum miktarın 8 milyar dolar olması öngörülüyor. Ancak toplamda rakam 10 milyar doları bulabilir. Kaynağın 2-3 milyar doları sene bitmeden sağlanacak, kalanı gelecek yıl gelecek. Bu eurobond veya swap şeklinde olabilir, ancak farklı yöntemler de tartışılıyor" ifadelerine yer verildi.

28 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin, BAE, Katar ve Güney Kore ise toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında TCMB'nin rezervlerinde 23-24 milyar dolar yer aldığı tahmin ediliyor.

Salı günü de Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

SWAP HARİÇ NET REZERV -50.4 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre resmi rezervler 18 Kasım haftasında 122.9 milyar dolarla yaklaşık 1 yılın zirvesine yükseldi. Söz konusu haftada net rezervler 18.2 milyar dolardan 18.7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezerv ise eksi 54.1 milyar dolardan eksi 50.4 milyar dolara çıktı.

TCMB'nin rezervleri son 1 yılın zirvesine yükseldi (18 Kasım):

Toplam Rezerv 122.9 milyar $ Brüt Döviz Rezerv 80 milyar $ Altın Rezerv 42.8 milyar $ Net rezerv 18.7 milyar $ Swap hariç Net Rezerv -50,4 milyar $