Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler | CANLI YAYIN
Kastamonuspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının canlı yayını HTSPOR'da! Normal sezon heyecanında son 4 haftaya girilen TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta ilk 2 sırada yer alan GMG Kastamonuspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kastamonu'da karşı karşıya geliyor
Normal sezon heyecanında son 4 haftaya girilen TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta ilk 2 sırada yer alan GMG Kastamonuspor ile Amed Sportif Faaliyetler Kastamonu'da karşı karşıya geliyor.
Kırmızı Grup'ta son 4 haftaya ilk 2 sırada giren 74 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ile 71 puanlı GMG Kastamonuspor, Kastamonu'da birbirlerine rakip oluyor.
Ligin ilk devresinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden GMG Kastamonuspor, sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde aynı puana ulaşacağı rakibini sezon bitiminde olası puan eşitliğinde geride bırakacak.
Amed Sportif Faaliyetler ise rakibini mağlup etmesi halinde puan farkını 6'ya çıkaracak.