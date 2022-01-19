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Kastamonu ve Sinop okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi, kar tatili kararı açıklandı mı? - Son dakika Kar Tatili Haberi

Kastamonu ve Sinop okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 Kastamonu'da ve Sinop'ta okullar tatil mi?

Türkiye, soğuk havalara teslim olurken kar yağışı da birçok bölgede etkisini gösteriyor. Kar yağışı, yurdun birçok bölgesinde günlük hayatın yanı sıra, eğitim öğretimin de aksamasına neden oluyor. Bu doğrultuda, Kastamonu'da ve Sinop'ta yaşayan öğrencilerde illerinde herhangi bir kar tatili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 20 Ocak 2022 yarın Kastamonu ve Sinop okullar tatil oldu mu? Kastamonu ve Sinop kar tatili var mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.

19.01.2022 - 15:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara neden oluyor. Birçok şehirde, karnelerin alınmasına sayılı gün kala, okullar kar tatili arası veriliyor. Kastamonu ve Sinop okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kastamonu ve Sinop yarın okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 20 Ocak 2022 yarın Kastamonu ve Sinop okullar tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...

  • KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

    Kastamonu’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartları sebebi ile Kastamonu’nun 16 ilçesinde eğitime 20 Ocak Perşembe günü 1 günlük ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

    Kastamonu kent merkezi ile Araç, Tosya ve Seydiler ilçelerinde eğitim ve öğretimin devam edeceği kaydedildi. Eğitime ara verilen ilçelerce engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

  • SİNOP OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

    Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

    Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

  • KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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