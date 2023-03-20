11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte Kastamonu iftar saati ve sahur vakti gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiye Takvimi ile Hatay iftar saati ve sahur vakti belli oldu. Ramazan ayının ilk sahuru 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. 81 ilde ilk iftar ise 23 Mart'ta açılacak. Ramazan ayını ibadetle geçirecek olan binlerce Müslüman, sahura kalkacak ve iftar vaktinde ise oruçlarını açacak. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. İşte, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye Takvimi ile Kastamonu iftar saati ve sahur vakti...