21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Gavur Kayalıkları'nda yapılan kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
AA'nın haberine göre Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devrez Vadisi üzerinde yer alan tarihi Gavur Kayalıkları'nın eski bir ören yeri olduğunu söyledi.
Bu bölgede define arayıcılarının sürekli kaçak kazı yaptıkları duyumunu aldıklarını belirten Pişkin, "Yetkili arkadaşların da içinde olduğu kalabalık bir heyetle buraya bir inceleme gezisi düzenledik. Bu inceleme neticesinde burada gerçekten tarihi ve kültürel dokunun yattığına inandık ve ikna olduk. Üzülerek söylemek isterim ki buranın bir köstebek deliği gibi delik deşik edildiğini, şuursuzca ve bilinçsizce yapılan kaçak kazı sonucu define arayıcıları tarafından heba edildiğini gördüm" diye konuştu.
Define arayanların kayalıklarda yatan kültürel dokunun gerçek define olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Pişkin, yaptıkları temaslar sonucu bu ay başında kurtarma kazısının fiili olarak başlatıldığını bildirdi.
Kazının kültürel dokunun enkaz altından kurtarılması ya da değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Pişkin, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içinde, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri, Kastamonu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkilileri burada tam bir inceleme gezisi yapacaklar. Burada daha detaylı bir kazının devam edebilmesi mevsim şartlarının normalleşmesiyle mümkün olacak. 2020 yılının Mayıs- Haziran aylarından itibaren burada bıraktığımız çalışmalar devam edecek" bilgilerini verdi.
Gavur Kayalıkları ile ilgili hassasiyetlerinin üst seviyede olduğunun altını çizen Pişkin, şunları kaydetti:
"Her türlü kolluk manasında gerekli tedbirleri alacağız. Buranın yeniden define avcıları, define arayıcıları anlamında heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz gerçekten bir medeniyetler beşiği. Kazmayı vurduğun her yerden gerçek manada tarih, kültürel miras fışkırıyor. Fakat biz gerçek zenginliğin ne olduğu konusunda gerekli bilince ve duyarlılığa sahip değiliz. Bundan sonra artık Gavur Kayalıkları mevkisi devletin emin ellerindedir. Burada çıkacak her türlü kültürel ve tabiat değerinin Tosya'nın gururu olarak sergileneceğinden ve bundan da büyük mutluluk duyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!