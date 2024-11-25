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        Haberler Bilgi Gündem Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı, ders yapılacak mı?

        Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kastamonu'da okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, "Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 19:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:59
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        • 1

          Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Kastamonu Valiliği'nden geldi. Peki, "Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Kastamonu'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Kastamonu Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...

        • 2

          KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

          Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

          Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

        • 3

          KASTAMONU HAVA DURUMU

          Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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