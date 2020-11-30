Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü

Şeyh köyü Tekke Mahallesi'nde yaşayan Sinan Çelik, kızı Damla Nur ile ormanlık alandan odun taşımaya gitti.

Ormandan odunları getirirken traktörünün lastiği patlayan baba Çelik, değiştirmek için araçtan indi. Tamir işlemi sırasında traktörden inen Damla Nur Çelik'in üzerine odun yüklü römork devrildi.

Römork ve odunların altında kalan küçük kız, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.