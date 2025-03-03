Kastamonu'da mobilya atölyesinde yangın
Kastamonu'nun Daday ilçesinde faaliyet gösteren iki katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı
Akşam saatlerinde, Daday ilçe merkezinde Hüseyin Maden'e ait mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katından başlayıp alt katlara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.