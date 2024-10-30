Kastamonu'da mantar zehirlenmesi: 6 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 30.10.2024 - 01:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 01:33
İnebolu'ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46) ve M.E. (17) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
AA'nın haberine göre; bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesine başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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