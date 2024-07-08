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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        Kastamonu'da komşular arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüşü. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 03:35 Güncelleme: 08.07.2024 - 07:01
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        Komşular arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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        Kastamonu'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bülbül Sokak'ta, komşular N.E. ile A.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine, N.E. tabanca ile komşuları A.B. ve eşi A.B. ile Y.T'ye ateş ederek yaraladı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli N.E'yi gözaltına aldı.

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