Düğün salonunda gaz sızıntısı: 85 kişi zehirlendi

AA

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ambulans ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvuranların sayısı 85'e yükseldi. Bazı vatandaşlar ise Devrekani Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2'Sİ BEBEK 3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA Fotoğraf: AA AA'nın haberine göre; zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.

"TAKI TAKARKEN KUSUYORLARDI, BAYILMIŞLARDI" Fotoğraf: İHA Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, AA muhabirine, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi. Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, "Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı." dedi. Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, "Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz." diye konuştu. *Haberin ilk görseli AA tarafından servis edilmiştir.