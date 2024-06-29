Kastamonu'da 80 bin 200 makaron ele geçirildi

REKLAM advertisement1

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Tosya ilçesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada 70 bin bandrolsüz boş makaron ile 10 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.